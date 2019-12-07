مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر liverpool vs bournemouth live match مباراة ليفربول اليوم Matchweek

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حقق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا للغاية على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت بينهما الأربعاء الماضي على ملعب أنفيلد ويسعي الحمر إلى الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يحتل صدارته برصيد 43 نقطة وبفارق 8 أهداف عن أقرب منافسية فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني. بينما جاء بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.





* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم وفابينيو وجوردان هندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح





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