مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي My Kora .. مباراة توتنهام وبيرنلي مباشر على ماي كورة | HDاتش دي

مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي Tottenham vs Burnley، اليوم السبت الموافق 7 من شهر نوفمبر الجاري، على ستاد فاكريدج رود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي، مباشر في نقل مباشر وحصري اليوم بجودة عالية من خلال موقع الفجر الرياضي





بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام وبيرنلي، ومن المقرر أن يلتقى الفريقين، على ستاد فاكريدج رود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي، ويمكن متابعة المباراة في نقل مباشر وحصري أون لاين بدون تقطيع وبجودة عالية، عبر الب المباشر لمباريات اليوم ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.





مشاهدة مباراة توتنهام

بث مباشر مباراة اليوم توتنهام، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة، ومن أن يلتقى بنظيرة بيرنلي، على ستاد فاكريدج رود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع أون.









مشاهدة مباراة بيرنلي

بث مباشر مباراة اليوم بيرنلي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، ومن المقرر أن يلتقى بنظيرة توتنهام، على ستاد فاكريدج رود، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة اليوم أون لاين بجودة عالية عبر موقع الفجر الرياضي





موعد مباراة توتنهام وبيرنلي الدوري الإنجليزي

الساعة 05:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت الأردن.

الساعة 06:00 مساء بتوقيت سوريا.