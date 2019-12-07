اسعار جميع العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت 7-12-2019

حققت تعاملات العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم السبت 7-12-2019، استقرار مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية، ولا سيما الدولار الذي سجل ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه خلال الاسبوع الماضي.





وتستعرض الفجر خلال التقرير التالي جميع اسعار العملات لأجنبيه والعربية مقابل الجنيه في جميع البنوك:

سعار الدولار اليوم السبت 7-12-2019:

وسجلت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم السبت 7-12-2019، استقرار في جميع البنوك، حيث بلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في مصرف ابو ظبي الأسلامي، وسجل في بنك عودة والبنك المصري الخليجي نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك مصر ايران وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلى الكويتي والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي اجريكول، في حين سجل في البنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلى ومصر والعربي الأفريقي قد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.



اسعار الدولار ترتفع قرشا الأسبوع الماضي :



وسجلت اسعار الدولار ارتفاعات بقيمة قرشا واحد خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

اسعار باقي العملات الأجنبيه والعربية في البنوك :

علي صعيد اسعار باقي العملات اليوم السبت 7-12-2019، فقد شهد سعر الريال السعودي استقرار عند مستويات 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، واستقر سعر الدرهم الأمارتي عند مستويات 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، واستقر ايضا سعر الريال القطري عند 4.22 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 17.7 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع،