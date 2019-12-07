بعد زيارته لـ بهية.. طارق صبري: "أوعدك هنفضل في ضهرك لحد متحققي حلمك"



وظهر "طارق"، بالصور مع بعض العاملين في المستشفى، وعلق على الصورة قائلًا: "شكرًا بهية.. شكرًا بهية للمشاركة المجتمعية اللي كل يوم بتبقي أقوى من الأول، شكرًا بهية للتوعية، للأمل، للعمل على تحقيق الحلم والأمن والصحة.. شكرًا بهية للحب لكل ام، لكل اخت، لكل بنت.. شكرًا بهية على كل خير وأوعدك نفضل في ضهرك حتى تحقيق حلم الوعي والعلاج لكل امرأة في مصر والوطن العربي، وإن أمكن العالم كله، شكرًا لكل القائمين على المشروع تامر شوقي، ساندي عادل المسئولة عن المتطوعين.. شكرًا لكل الداعمين لبهية وشكر خاص لسلمى ابو ضيف لجمال الروح والإيمان والعمل على القضية".



من ناحية آخرى، شارك طارق في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الجزء الثالث في حكاية "حبيبتي من تخون"، ويجسد شخصية"سيف"، وهو صاحب شركة قطع غيار متوسكلات، وشارك معه في البطولة كوكبة جديدة من الوجوه الجديدة وأبرزهم ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.



وعلى صعيد آخر قدم "صبري"، العديد من المسلسلات منها ميراث الربح، الشك، دلع بنات، دكتور أمراض نسا، ولي العهد، استاذ ورئيس قسم، بنات سوبر مان، الكيف، عوالم خفية.



نشر الفنان طارق صبري، مجموعة من الصور الجديدة له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنسجرام"، من زيارته لمستشفى "بهية" الخيري لعلاج السرطان.