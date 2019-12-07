يلا شووت MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر yalla LIVERPOOL يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول beIN NOW

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السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:16 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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يلتقي مساء اليوم فريق ليفربول خارج ملعبه مع فريق بورنموث في إطار الجولة 16 من الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب فاتلتي.

ويسعى ليفربول لمواصلة التحليق بعيدا في صدارة الدوري الانجليزي ، حيث يمتلك 43 نقطة بفارق ثمانية نقاط عن الوصيف ليستر سيتي.

وعقد كلوب مؤتمرا صحفيا قبل المباراة حيث قال “في هذه اللحظة، جميع اللاعبين على ما يرام”.

ويدخل ساديو ماني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بأفضل لاعب في شهر نوفمبر في النادي.

التشكيل المتوقع لليفربول

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى : اليسون.

الدفاع : الكسندر أرنولد – فان دايك – لوفرين – روبرتسون.

الوسط : تشامبرلين – فالينالدوم – هندرسون.

الهجوم : صلاح – فيرمينو – ماني.

على الجانب الآخر يريد فريق بورنموث تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الغد وإيقاف ليفربول ولو قليلا ، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

التشكيل المتوقع لبورنموث

حراسة المرمى : رامسدال.

الدفاع : سميث – ميهام – اكي – ريكو.

الوسط : جرونفيلد – كوك – بيلينج – ليرما – فريزر.


 

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