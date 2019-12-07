شاهد.. أول ظهور لمطرب فقد نصف رأسة بعد حادث مروع (صورة)

ظهر المطرب ومغني الراب المعروف في ألمانيا "نيكو بي"، بعد نجاته من حادث موت مروع أثناء انفجار شديد أثناء وجوده في الاستديو الذي يقوم به بتسجيل أغانيه.









وقال "نيكو بي" في أول ظهور له عقب الحادث المأسوي الذي تعرض له في 2017، إن الانفجار أحرق أكثر من ثلث جلده وأدخله في غيبوبة عميقة.





وأشار "نيكو بي" أن حروق الجلد "لم تكن شيئا مقارنة بما حدث بعد ذلك"، إذ قال إنه "تعرض لأربع سكتات دماغية في الأشهر التالية".





وأضاف أن أجزاء من دماغه تورمت لدرجة أنه كان بحاجة لاستئصال بعض العظام، في إشارة إلى أجزاء من الجمجمة.





وفي 6 فبراير من عام 2017، وقع انفجار بينما كان المغني الذي يعرف أيضا باسم "دكتور كنارف"، يجري تجربة في قبو استديو بمدينة كولونيا الألمانية، لخلط مخدر القنب الهندي شديد التركيز مع غاز البوتان.

وكاد هذا الانفجار أن يودي بحياة المطرب إلا أنه نجا بمعجزة، بحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية.





ونقل كنارف حينها إلى المستشفى، حيث كافح الأطباء من أجل إنقاذ حياته بينما كانت فرصة إنقاذه محدودة بعد أن دخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر.



