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ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز ريال مدريد Real Madrid

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:09 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الصو
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انتهت منذ قليل مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، ضمن مباريات الدوري الإسباني، بفوز الملكي، بهدفين مقابل دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني.

ونجح الفرنسي رافائيل فاران مدافع مدريد، في التقدم لصالح فريقه بالهدف الأول بالدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف مواطنه كريم بنزيما بالهدف الثاني بالدقيقة 79 من عمر المباراة.

وحصل فيرلاند ميندي لاعب الميرنجي، على الكارت الأحمر في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليتم فقده رسميًا في مباراة فالنسيا، بالجولة المقبلة.

وافتتحت مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، أمس الجمعة بمواجهة بين فياريال وأتليتكو مدريد، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهدف.

ونجح ريال مدريد في رفع رصيده إلى 34 نقطة والانفراد بصدارة الترتيب متفوقًا على غريمه برشلونة، بفارق ثلاث نقاط، في إنتظار مباراة البلوجرانا مساء اليوم أمام ريال مايوركا لحساب نفس الجولة.

ويرصد "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول بالليجا بالتقرير الآتي:-

1- ريال مدريد 34 نقطة.
2- برشلونة 31 نقطة.
3- إشبيلية 30 نقطة.
4- ريال سوسيداد 26 نقطة.
5- أتليتك بلباو 26 نقطة .
6- أتليتكو مدريد 26 نقطة.
7- خيتافي 24 نقطة.
8- فالنسيا 23 نقطة.
9- أوساسونا 22 نقطة.
10- غرناطة 21 نقطة.
11- ليفانتي 20 نقطة.
12- فياريال 19 نقطة.
13- ريال بيتيس 19 نقطة.
14- ألافيس 18 نقطة.
15- بلد الوليد 18 نقطة.
16- إيبار 15 نقطة.
17- مايوركا 14 نقطة.
18-سلتا فيجو 13 نقاط.
19- إسبانيول 9 نقاط.
20- ليجانيس 6 نقاط.

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ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني برشلونة اسبانيول

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