ريال مدريد ينفرد بصدارة الليجا مؤقتًا بعد الانتصار على إسبانيول

واصل ريال مدريد سلسلة نتائجه المميزة في الليجا في الفترة الأخيرة وذلك بعدما تغلب على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".



ريال مدريد بدأ هذا اللقاء ضاغطًا منذ البدية حيث سعى الفريق الملكي لإحراز الهدف الأول مبكرًا لك دفاعات إسبانيول وحارس مرماه لم يمنح أصحاب الأرض ما أرداو.



ومع استمرار ضغط ريال مدريد نجح الفرنسي رفائيل فاران في إحراز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب زين الدين زيدان بهدف دون رد.



وفي الشوط الثاني سعى لاعبو الفريق الملكي لإضافة الهدف الثاني وتأمين النتجة خوفًأ من إدراك إسبانيول التعادل في أي وقت وبالفعل ومع حلول الدقيقة 79 نجح هداف المسابقة كريم بنزيمة في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد وتأكيد الفوز.





وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 34 نقطة لينفرد بصدارة الليجا مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا مساء اليوم، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 9 نقاط في المركز قبل الأخير.