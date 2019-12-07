ريال مدريد يقهر إسبانيول في ليلة طرد ميندي وتألق بنزيما real madrid

حقق الريال فوزاً هاماً على ضيفه إسبانيول بثنائية دون رد، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.





بداية هادئة

الريال الذي إرتدى القميص الأخضر اليوم، رغم إقامة المباراة في مدريد، بدأ بداية هادئة في الشوط الاول، في ظل تراجع الضيوف للدفاع.





لكن سرعان ما بدأ نجوم الريال في تهديد مرمى إسبانيول عبر تحركات الثلاثي الأمامي كريم بنزيما وروديجو جوس وفينيسيوس جونيور.





هدف فاران

وأثمرت سيطرة الملكي عن هدف المباراة الأول عبر المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الذي إستغل تمريرة المتألق كريم بنزيما، ليحرز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 37.





الشوط الثاني

بدأ لاعبو ريال مدريد الشوط الثاني مثل سابقه بهدوء شديد، قابله بعض المحاولات البائسة من الضيوف .





إستمرت سيطرة الريال النسبية حتى الدقيقة 79، حين إنطلق فالفيردي من الجهة اليمنى ومرر عرضية قابلها بنزيما في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.





وتلقى الفرنسي فيرلان ميندي البطاقة الحمراء الثانية في الدقيقة 83، ليخرج مطروداً من اللقلء بالبطاقة الحمراء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 34 في المركز الأول مؤقتاً، بينما تزداد معاناة إسبانيول صاحب المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.



