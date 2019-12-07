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محمد رمضان وريم البارودي ووفاء عامر عند "فلبيني".. فما السر؟!

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:06 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
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حرص الفنان محمد رمضان على دعوة جمهوره لرؤيته في افتتاح محل كوافيره الخاص فلبيني، حيث سجل فيديو له وقال خلاله: "مساء الخير عليكم انتظروني في افتتاح محل أخويا وصديقي ورفيق رحلتي فلبيني"، والافتتاح مقرر أن يكون اليوم السبت.

 

ولم يكن محمد رمضان الفنان الوحيد الذي سيحضر حفل الافتتاح، حيث ستحضر الفنانة وفاء عامر، والفنانة ريم البارودي، التي تأتي اليوم من السفر وبمجرد وصولها مصر ستكون متواجدة هناك، وأيضا سيكون متواجد المطرب أحمد سعد، وعدد أخر من الفنانين والنجوم.

 

يذكر إن محمد فلبيني هو الكوافير الذي لزم الفنان محمد رمضان في رحلته الفنية، وهو المخترع للوكاته الذي ظهر بها في أعماله الفنية مثل لوك ناصر الدسوقي في "الأسطورة"، ولوكه في "أهو ديك في مصر"، وغيرهما من الأعمال.

محمد رمضان وريم البارودي ووفاء عامر عند "فلبيني".. فما السر؟!
محمد رمضان وريم البارودي ووفاء عامر عند "فلبيني".. فما السر؟!
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