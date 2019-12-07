يلا شووت beIN Liver مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول اليوم NO

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السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
يلتقي بورنموث مع نظيره ليفربول في تمام الساعه 5 بتوقيت القاهرة بملعب دين كورت ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

 يسعى ليفربول للفوز من أجل مواصلة انفرادة بصدارة الدوري الإنجليزي و الابتعاد أكثر عن ليستر سيتي أقرب المنافسين له، بينما يريد بورنموث تحقيق نتيجة اجابيه على ملعبه و وسط جماهيره بعدما تعثر في أخر 4 مباريات له و خسرهم جميعاً.
 
بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 
 قال  يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول  فى مؤتمر صحفى الخاص بالمباراة:  "عملية المداورة في هذا الوقت تعد ضرورية بالنظر لتلاحم المباريات، ومن الطبيعي أن نقوم بإراحة اللاعبين حتى لا يتعرضوا للإصابة أو الإجهاد، اللاعبون ليسوا مثل من يظهرون في لعبة البلاي ستيشن أو الفيفا، هم يحتاجون للراحة، علينا أن نجري تغييرات، وما دام اللاعبين يمنحونني الفرصة الجيدة، سنقوم بذلك الأمر"، جاء ذلك تعليقا على قرار إراحة النجم المصري محمد صلاح في مباراة الفريق أمام ايفرتون والتي أقيمت أول أمس الأربعاء.

بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
 وردًا على سؤال عما إذا كان لديه أي إصابات جديدة، قال كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة: "في الوقت الحالي، لا، يبدو الأمر جيدًا، لكن يبدو الأمر كذلك، إذا استيقظ شخص ما وشعر بألم هنا أو هناك، فأنا بحاجة لمعرفة ذلك. عندما أعلم ذلك، يجب أن أتعامل مع هذه المعلومات".


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