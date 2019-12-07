عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بورنموث.. ساديو ماني للدكة

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا في تشكيل الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وعاد محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول بعدما فضل كلوب إراحته في اللقاء الماضي أمام إيفرتون والذي انتهت بفوز الريدز 5-2 بينما يجلس ساديو ماني ضد بورنموث على الدكة.





تشكيل ليفربول ضد بورنموث



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع : جوميز - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا

خط الهجوم : تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو





