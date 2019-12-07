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عاجل.. صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد بورنموث.. ساديو ماني للدكة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:56 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تواجد محمد صلاح أساسيًا في تشكيل الفريق أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول بعدما فضل كلوب إراحته في اللقاء الماضي أمام إيفرتون والذي انتهت بفوز الريدز 5-2 بينما يجلس ساديو ماني ضد بورنموث على الدكة.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع : جوميز - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون 

خط الوسط : هيندرسون - ميلنر - نابي كيتا

خط الهجوم : تشامبرلين - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو


ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما فريق بورنموث في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.
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محمد صلاح ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي اخبار الرياضة اليوم

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