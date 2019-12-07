Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص .. تعرف علي تفاصيل أغنية"حبه اهتمام لإليسا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
انتهت الفنانة اللبنانية إليسا، أمس من تسجيل أولي أغنيات ألبومها الجديد والتي تحمل عنوان"حبه اهتمام"، حيث سجلت الأغنية بإحدي ستديوهات بيروت.

وعلم"الفجر الفني" تفاصيل الأغنية وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان زياد بُرجي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المفترض أن تعلن إليسا، خلال اليومين المقبلين عن أغنية جديدة أخري ضمن أغاني ألبومها الجديد وذلك عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق أخر أعلنت الفنانة إليسا، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في الكويت، يوم الخميس 2 يناير2020، وذلك بأرض المعارض الدولية صالة 5 في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت إليسا، برومو للحفل، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "أخيرًا، سأكون في الكويت في الثاني من يناير 2020، سيكون حفلا رائعًا أعدكم، لا يمكنني الانتظار حتى أراكم جميعًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ حوالي 6 ساعات

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

منذ نصف ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الريال اليوم YALLA REAL

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ ساعة و 6 دقيقة

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 20 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

فرمان كارتيرون يصدم نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

حقيقة رحيل أمير مرتضى عن الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NO

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

كيف شاركت وردة في ألبوم إليسا الجديد؟

"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية شيرين عبدالوهاب الجديدة قبل طرحها

تعرف على موعد طرح ألبوم أنغام الجديد

تفاصيل ألبوم نوال الزغبي الجديد

أنغام تطرح أغنية "بقول نسياك" من ألبومها الجديد

أنغام تحتفل بعيد الفطر مع جمهورها في الكويت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NOW

04:15 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status