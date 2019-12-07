خاص .. تعرف علي تفاصيل أغنية"حبه اهتمام لإليسا



ونشرت إليسا، برومو للحفل، عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "أخيرًا، سأكون في الكويت في الثاني من يناير 2020، سيكون حفلا رائعًا أعدكم، لا يمكنني الانتظار حتى أراكم جميعًا".



انتهت الفنانة اللبنانية إليسا، أمس من تسجيل أولي أغنيات ألبومها الجديد والتي تحمل عنوان"حبه اهتمام"، حيث سجلت الأغنية بإحدي ستديوهات بيروت.وعلم"الفجر الفني" تفاصيل الأغنية وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان زياد بُرجي، وتوزيع أحمد إبراهيم.ومن المفترض أن تعلن إليسا، خلال اليومين المقبلين عن أغنية جديدة أخري ضمن أغاني ألبومها الجديد وذلك عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.في سياق أخر أعلنت الفنانة إليسا، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في الكويت، يوم الخميس 2 يناير2020، وذلك بأرض المعارض الدولية صالة 5 في تمام الساعة الثامنة مساءً.