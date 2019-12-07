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نسرين طافش تشغل "إنسجرام" بآخر ظهور لها

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:57 م
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نسرين طافش
نسرين طافش
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهورها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي على مزقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، من أحدث جلسات التصوير لها.

وظهرت نسرين، بالصورة بإطلالة رقيقة وجذابة للغاية حيت ارتدت بلوزة باللون "الأوف وايت"، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وناعمة، واحتارت بعض اللمسات البسيطة من الميكياج، حيث أبرزت جمال عينيها ولونهما "بالآي لينر" مع وضع الون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت طافش، إطلالتها باختيار بعض الإكسسوارت حيث ارتدت عقد فضي اللون، وعلقت على الصورة قائلةً:" العين مرآة الروح".

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعينها وجائت أبرز التعليقات من قبل الجمهور" انتي القمر بذاته"، وعلق آخر:" جميلة ومثقفة".

من ناحية آخرى يعد آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، هى مشاركتها في فيلم "نادي الرجال السري"، والذي حققت من خلالة نجاحًا كبيرا وانتشارًا في الوسط الفني.

وفيلم "نادي الرجال السري" من بطولة النجم كريم عبدالعزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومي فؤاد، وهوا من تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، ونال الفيلم على جائزة أفضل فيلم كوميدي لهذا العام.
نسرين طافش تشغل "إنسجرام" بآخر ظهور لها
نسرين طافش تشغل "إنسجرام" بآخر ظهور لها
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