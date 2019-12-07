« يلا شوت LIVERPOOL» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT SALAH

KOORA STAR يستضيف ملعب فيتاليتي مباراة قوية ومنتطرة بين بورنموث صاحب الأرض والجمهور ونظيره ليفربول متصدر الدوري، ضمن مباريات الجولة السادسة غشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء سيقوده الحكم كريس كافانا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وبورنموث YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول اليوم KOORA GOAL، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وبورنموث KOORA STAR.





موعد مباراة ليفربول وبورنموث ببطولة الدوري الإنجليزى





يكل فريق ليفربول ضيف ثقيل على نظيره بورنموث فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة ليفربول وبورنموث YALLA SHOOT، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة ليفربول KOORA STAR.





KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث ببطولة الدوري الإنجليزى





يسعي فريق ليفربول للفوز للإستمرار والإنفراد بصدارة الدوري الإنجليزي عندما يواجه نظيره بورنموث ضمن مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج اليوم فى تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت السعودية والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.





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