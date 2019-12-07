10 ديسمبر.. لافروف وبومبيو سيناقشان الوضع في سوريا وأوكرانيا

ذكرت مصادر مطلعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيلتقي بنظيره الروسي سيرغي لافروف، في ي 10 ديسمبر بواشنطن.

ومن المقرر أن يناقش مايك بومبيو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية، والحد من التسلح والوضع في سوريا وأوكرانيا، وتطورات الوضع في فنزويلا، حسبما قالت صحيفة "واشنطن بوست.

وسيعقد الوزيران الروسي والأمريكي مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها لافروف وبومبيو، في سبتمبر الماضي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 5 ديسمبر، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لمراسل "تاس" أنه يجري النظر في إمكانية زيارة لافروف إلى واشنطن في 10 ديسمبر.

وفي سياق آخر، وقد تصاعد التوتر بين الجيش الروسي وفصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا بالقرب من بلدة عين عيسى، والتي تعتبر إدارة كردية تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق سوريا.

أعلنت موسكو أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للجيش الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف أجرى محادثات مع نظيره التركي الجنرال "يسار جولر"، حول التطورات في سوريا.

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، خلال المحادثات تبادلوا وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا.