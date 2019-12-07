الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد

بدأت الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، يوم الثلاثاء الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، الذى ينتهى فى 7 من يناير 2020. وأضاف فى تصريحات خاصة، الكنيسة من المُقرر أن تحتفل بعيد الميلاد المجيد فى 2020، على مدار يومين، وليس يومًا واحدًا كما هو مُتبع، حيث يُحتفل به يومى 7 و8 يناير، لأن 2020 سنة كبيسة. وعن مدة الصوم أوضح «حليم» أنها من المُقرر أن تنقص يومًا، لتصبح 42 يومًا فقط بدلًا من 43، لأن السنة السابقة لعيد الميلاد يكون شهر النسىء فيها 6 أيام، بمعدل يومًا زيادة عن السنوات البسيطة، ويتم انتقاصه من مدة الصوم السابق لعيد الميلاد. والسبب فى ذلك أن الكنيسة تُريد أن تُحافظ على فترة الحبل الإلهى للسيد المسيح فى بطن السيدة العذراء، من 29 برمهات، وهو تاريخ عيد البشارة، وحتى 29 كيهك عيد الميلاد المجيد بمدة 275 يومًا.