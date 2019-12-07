الحبيب الجملي: "ستكون حكومة كفاءات وطنيّة قادرة على تحسين الأوضاع"

في إطار المشاورات المتواصلة لتشكيل الحكومة كان لرئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي امس لقاء بكل من طارق الفتيتي، النائب الثاني لرئيس البرلمان، وسعاد عبد الرحيم، رئيسة بلديّة تونس العاصمة.





وأكّد الفتيتي إثر اللقاء أنّ الحديث مع رئيس الحكومة المكلّف تطرّق إلى الوضع الحالي للبلاد والمالية العمومية وكيفيّة دفع الإستثمار مشيرا الى أنّ تونس اليوم في حاجة إلى كفاأت بعيدا عن المحاباة.





من جانبها، قالت سعاد عبد الرحيم إثر لقائها برئيس الحكومة المكلّف، إن اللقاء تطرّق بالخصوص إلى الشأن العام، ووضعية البلديات والحكم المحلي.





وكان الحبيب الجملي أكّد في وقت سابق امس أنّه حريص على أن تكون الحكومة جاهزة آخر الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنّ « الاختيار دقيق ».



