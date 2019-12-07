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حسين غاندي يشكف لـ"الفجر الفني" عن مهرجانه القادم لتحسين صورة "السلام"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:34 م
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غاندي من تسجيل مهرجان جمهورية السلام
غاندي من تسجيل مهرجان "جمهورية السلام"
سعد نبيل
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يستعد مؤدي المهرجانات الشعبيىة حسين غاندي، لطرح مهرجان جديد بعنوان " جمهورية السلام"، وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".


وكشف "غاندي"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن مهرجان "جمهورية السلام"، يهدف لتحسين صورة منطقة السلام، لافتًا إلى أن هذه المنطقة ليست كما يعتقد البعض أنها عشوائيات أو بيها بلطجية، وغيرها من السلبيات التي ترسخ في اذهاب البعض. 


مهرجان "جمهورية السلام"، من غناء والحان حسين غاندي، كلمات وائل حافظ، توزيع بيدو ياسر، ومن المقرر أن يطرح المهرجان خلال الأيام المقبلة.
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الكلمات المفتاحية

مهرجان مؤدي مهرجانات غاندي سلام حسين غاندي جمهورية السلام

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