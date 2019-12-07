الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)

وقع اختيار إدارة أسبوع الموضة بنيويورك، على الفلسطينية آية مصري للمشاركة في أسبوع الموضة العربي، والمقرر انطلاقه مطلع عام 2020 ويشارك فيه 45 عارض وعارضة من مختلف الدول.

وجاء اختيار الفلسطينية آية مصري للمشاركة في الأسبوع العالمي للموضة العربية لنشر ثقافة موضة الفتاة العربية المحجبة في أكبر المحافل الدولية بنيويورك، من بين 45 عارض منهم 13 مصمم عربي و8 مصممين أزياء من إفريقيا.

وتعد آية مصري، من أشهر مصممي الأزياء في دولة فلسطين، وبدأت شهرتها فى عالم الأزياء والموضة منذ أكثر من 5 سنوات، واستطاعت أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة A2STYLE المعروفة بصنع قطع نابضة بالحياة وفريدة من نوعها وعصرية.