Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:30 م
Advertisements
الفلسطينية آية مصري
الفلسطينية آية مصري
Advertisements

وقع اختيار إدارة أسبوع الموضة بنيويورك، على الفلسطينية آية مصري للمشاركة في أسبوع الموضة العربي، والمقرر انطلاقه مطلع عام 2020 ويشارك فيه 45 عارض وعارضة من مختلف الدول.

 

وجاء اختيار الفلسطينية آية مصري للمشاركة في الأسبوع العالمي للموضة العربية لنشر ثقافة موضة الفتاة العربية المحجبة في أكبر المحافل الدولية بنيويورك، من بين 45 عارض منهم 13 مصمم عربي و8 مصممين أزياء من إفريقيا.

 

وتعد آية مصري، من أشهر مصممي الأزياء في دولة فلسطين، وبدأت شهرتها فى عالم الأزياء والموضة منذ أكثر من 5 سنوات، واستطاعت أن تؤسس علامتها التجارية الخاصة A2STYLE المعروفة بصنع قطع نابضة بالحياة وفريدة من نوعها وعصرية.

الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
الفلسطينية آية مصري في أسبوع الموضة العربي بنيويورك 2020 (صور)
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الريال اليوم YALLA REAL

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 19 ساعة

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر real madrid vs espanyol live بدون تقطيع يلا شووت ريال مدريد مجانًا League

منذ ساعتين و 25 دقيقة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NO

الآن

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 18 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ 10 دقائق

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status