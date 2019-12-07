Advertisements
Advertisements
Advertisements

النقابة العامة للإعلام: "منع الصحفيين من تغطية أشغال المجلس هو ضربة لحرية الإعلام"

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
ندّدت النقابة العامة للإعلام اليوم السبت 07 ديسمبر 2019، بمنع الإعلاميين من الدخول لمجلس نواب الشعب، للقيام بعملهم المعتاد بالرغم من وجود أنشطة داخل المجلس.

وأفادت النقابة العامة للإعلام في بيان لها، بأن "هذا المنع هو الأول في تاريخ المجلس وسابقة غريبة وخطيرة تتطلب توضيحات من مجلس نواب الشعب"، مضيفة أنه "وأمام ماجرى اليوم تطالب النقابة العامة للإعلام باعتذار للإعلاميين و تقديم توضيحات حول أسباب المنع غير القانوني".

كما عبّرت النقابة العامة للإعلام، عن عميق انشغالها واستيائها لهذا التصرف من إدارة مجلس نواب الشعب، وتحمّل المسؤولية لرئيس مجلس نواب الشعب وطاقم مكتبه، و وتؤكد أن ما جرى يمثل خطوة إلى الوراء وضربة لحرية الإعلام وحق الإعلاميين للنفاذ إلى المعلومة، حسب نصّ البيان.

ونبّهت في ذات البيان، من أية محاولات لضرب حرية الإعلام أو لمنع الإعلاميين من ممارسة مهنتهم بكل حرية بعيدا عن الضغط والتوظيف و التعتيم.

ويذكر بأن الصحفيين تفاجأ صباح اليوم السبت 07 ديسمبر 2019، بمنعهم من الدخول إلى مجلس نواب الشعب رغم وجود نشاط للمكتب، الذي كان قد دعا أمس الجمعة النائبتين جميلة الكسيكسي وعبير موسي إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

منذ ربع ساعة

يلا شوت رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع oN

منذ حوالي 19 ساعة

5 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الاهلي والهلال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في بطولة افريقيا

منذ حوالي 19 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ يوم

رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي: "كفاية هجص"

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الريال اليوم YALLA REAL

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر real madrid vs espanyol live بدون تقطيع يلا شووت ريال مدريد مجانًا League

منذ ساعتين و 31 دقيقة

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

الآن

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش الاهلي «هدف رمضان صبحي»

منذ حوالي 19 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واول أغسطس بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY نتيجة ماتش الزمالك LIVE

الآن

«يلا شوت بي ان سبورت المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA

منذ حوالي 19 ساعة

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر| AHLY VS AlHilal Omdurman live match caf champions league

منذ حوالي 19 ساعة

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر Liverpool goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول NO

الآن

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف ZAMALEK VS Primeiro de Agosto

«كورة لايف» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت PLUS ديربي مانشستر derby manchester

06:30 م

«اونلاين» NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر AHLY goal كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ريال مدريد NOW

08:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 6-12-2019 في الدوري الإنجليزي liverpool v bournemouth LIVE

03:39 م

بي ان سبورت HD مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث time sportبث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث رابط يوتيوب يلا شوت الجديد PLUS

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status