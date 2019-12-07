النقابة العامة للإعلام: "منع الصحفيين من تغطية أشغال المجلس هو ضربة لحرية الإعلام"

ندّدت النقابة العامة للإعلام اليوم السبت 07 ديسمبر 2019، بمنع الإعلاميين من الدخول لمجلس نواب الشعب، للقيام بعملهم المعتاد بالرغم من وجود أنشطة داخل المجلس.





وأفادت النقابة العامة للإعلام في بيان لها، بأن "هذا المنع هو الأول في تاريخ المجلس وسابقة غريبة وخطيرة تتطلب توضيحات من مجلس نواب الشعب"، مضيفة أنه " وأمام ماجرى اليوم تطالب النقابة العامة للإعلام باعتذار للإعلاميين و تقديم توضيحات حول أسباب المنع غير القانوني".





كما عبّرت النقابة العامة للإعلام، عن عميق انشغالها واستيائها لهذا التصرف من إدارة مجلس نواب الشعب، وتحمّل المسؤولية لرئيس مجلس نواب الشعب وطاقم مكتبه، و وتؤكد أن ما جرى يمثل خطوة إلى الوراء وضربة لحرية الإعلام وحق الإعلاميين للنفاذ إلى المعلومة، حسب نصّ البيان.





ونبّهت في ذات البيان، من أية محاولات لضرب حرية الإعلام أو لمنع الإعلاميين من ممارسة مهنتهم بكل حرية بعيدا عن الضغط والتوظيف و التعتيم.



