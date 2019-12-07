مدير محطة شرق بورسعيد: مصر أصبح لديها كوادر في تحلية المياه (فيديو)

قال المهندس حسن الرافعي، مدير الأعمال الكهروميكانيكية بمحطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد، إنهم يعملون على قدم وساق لتنفيذ المحطة، وقاموا بتقسيم العمال إلى مجموعات لسرعة إنجاز العمل، وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز العمل.





وأشار "الرافعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه تم استخدام أحدث الأساليب العلمية والمبتكرة في تنفيذ المحطة، موضحا أن المختلف في محطة تحلية مياه البحر في شرق بورسعيد عن غيرها من المحطات أنها أول محطة تحلية في مصر تستخدم نوعين من المعالجة لإزالة الشوائب والزيوت وذلك بسبب موقعها وسط الموانىء الصناعية.



