برئاسة "مشالى".. قيادات نقل الكهرباء يزورون محطتى محولات مطروح والألبان





تفقدت، منذ قليل المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء

يرافقها عدد من قيادات الشركة فى مقدمتهم المهندس جمال عبد الناصر العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية و المهندس السيد نصير - رئيس منطقة كهرباء اسكندرية وغرب الدلتا محطتى محولات مطروح والألبان.





وكان فى استقبال رئيس الشركة والوفد المرافق له عدد من قيادات القطاعات المختلفة التابعة للشركة فى مقدمتهم السيد حسن عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة والمهندس عبد السلام مرعى رئيس قطاع شبكات الساحل الشمالى ولفيف من رؤساء قطاعات ومديرى عموم منطقة كهرباء اسكندرية وغرب الدلتا.







