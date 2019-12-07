الذهب يواصل تراجعه بعد تحرك الصين لإلغاء الرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب بعد أن تحركت الصين لإلغاء رسوم جمركية على بعض السلع الأميركية، لكن المعدن الأصفر لا يزال متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي، قبيل تقرير الوظائف الأميركية، الذي قد يقدم رؤية عن كثب لوضع الاقتصاد.









وبحلول الساعة 08:02 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1473.16 دولار للأوقية (الأونصة).





ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1478دولارا.





وعلى الرغم من بعض الخسائر، لا يزال المعدن النفيس متجها صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، ليرتفع نحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع.





وقالت وزارة المالية الصينية إن رسوما على واردات للحم الخنزير وفول الصويا القادمة من الولايات المتحدة ستُلغى، مما يشير إلى تحرك إيجابي لخفض التصعيد في الحرب التجارية قبيل رسوم جمركية أميركية ستسري على سلع صينية اعتبارا من 15 ديسمبر.





وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن المحادثات التجارية تسير على ما يرام لكن البعض في السوق ما زالوا حذرين.





وقدمت التصريحات الإيجابية الدعم للأسهم الآسيوية، مما ضغط على المعدن الأصفر الذي يميل المستثمرون إلى تفضيله في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.





وربح الذهب 15 بالمئة منذ بداية العام، مما قد يمثل أكبر ارتفاع سنوي منذ 2010، بفضل الحرب التجارية بشكل أساسي.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يشهد البلاديوم أي تغير يذكر عند 1871.34 دولار، بعد أن ارتفع لمستوى قياسي عند 1876.54دولار للأوقية الخميس، بفعل مخاوف بشأن الإمدادات.





واستقر البلاتين عند 896.63 دولار، بينما نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.89 دولار. ويتجه المعدنان إلى

دفع الطقس البارد والرطوبة بشكل غير معتاد خلال موسم حصاد البطاطس الأخير بعض المزارعين في الولايات المتحدة وكندا إلى التخلي عن جزء كبير من محاصيلهم.



