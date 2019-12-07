ميناء حلق الوادي: حجز 340 غرام من الماريخوانا لدى تونسي قادم من مرسيليا

إثر مراقبة المسافرين على متن الباخرة 'تانيت'، ضبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي، فجر أمس الجمعة 06 ديسمبر 2019، 5 أكياس من مخدر الماريخوانا تزن جمليّا 340 غرام.





وأوضحت الادارة العامة للديوانة ، في بلاغ أصدرته اليوم السبت ، ان اكياس الماريخوانا كانت مخفية داخل الأغراض الشخصية لمسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من ميناء مرسيليا.





وأشارت في ذات السياق ، الى انه تم تحرير محضر في الغرض و الإحتفاظ بالمشتبه به، و إحالته إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات في هذه القضية.