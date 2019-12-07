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ضبط محاولة تهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة عبر مطار برج العرب (صور)

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:22 م
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المضبوطات
المضبوطات
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تمكنت جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية من ضبط محاوله تهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية والتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط فلاى دبى القادمة من الإمارات اشتبه كلا من كارم محمود مأمور الحركة وهشام عقل رئيس الوردية فى الراكب م. ا.ع لكثره تردده.

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة محمد حنيش مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه من كريم صبحى وكارم محمود وعلى محمد وجورج شاكر وجمال الطحان تحت اشراف هشام عقل رئيس الوردية لتفتيش أمتعة الراكب بحضور هلال الغزالى بمكافحه التهريب وتامر عون بالأمن الجمركى فتبين وجود 433 شاشه هاتف محمول مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه وقدرت قيمة المضبوطات بـ 133950 جنيها.

وقرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 50 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
ضبط محاولة تهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة عبر مطار برج العرب (صور)
ضبط محاولة تهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة عبر مطار برج العرب (صور)
ضبط محاولة تهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة عبر مطار برج العرب (صور)
ضبط محاولة تهريب كمية من شاشات الهواتف المحمولة عبر مطار برج العرب (صور)
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