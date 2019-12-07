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شارع المعز يستقبل الطفل علي صبرة في جولة أثرية بين معالمه

السبت 07/ديسمبر/2019 - 03:19 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظمت إدارة منطقة الجمالية والقاهرة التاريخية بدعوة من وزير الآثار جولة أثرية للطفل علي صبرة الحالم أن يصبح عالمًا للآثار.

وصاحبت كاميرا الفجر علي صبرة والتي صاحبته والدته وأخته، ورافقه محمد أبو سريع مدير عام منطقة الجمالية، وشريف فوزي منسق عام شارع المعز، وحازم جابر مفتش آثار منطقة قلاوون، وإبراهيم العجوز مسؤول مهمات إدارة الجمالية، رمضان سكر مسؤول أمن القاهرة التاريخية، وبمصاحبة رجال شرطة السياحة والآثار. 

وشملت الجولة زيارة حمام السلطان إينال العلائي، وخانقاة ومدرسة السلطان برقوق، ومجموعة المنصور قلاوون، والتعرف على سبيل محمد علي من الخارج.

وقالت هند شعبان والدة الطفل علي صبرة للفجر، إن جولة اليوم أطلعتنا جميعًا على عظمة مصر وما تحويه من كنوز، وعرفنا أن الآثا ليست المتحف المصري في التحرير فقط وإنما لدينا أيضًا شارع المعز الذي عرفنا أنه أكبر متحف مفتوح في العالم.

وأضافت شعبان أن وزير الآثار اهتم بشكل خاص برغبة نجلها في أن يتعرف على الآثار أملًا منه أن يصبح عالمًا وقالت أن الوزير رتب لعلي جولة سياحية لثلاثة أماكن اليوم السبت، منها المتحف المصري بالتحرير كما أعطاه كارنيه دخول لكل الأماكن الأثرية مجانًا.

يذكر أن الطفل علي صبرة و الذي انتشر عنه فيديو علي السوشيال ميديا يروي قصة كفاحه حيث أصبح العائل الرئيسي لأسرته بعد ان تركهم والدهم مما اضطره الي بيع الجوارب لكسب قوت عيشه و أسرته واستكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنًا في الفيديو عن رغبته في ان يصبح عالما للاثار عندما يكبر.

وعندما شاهد وزير الاثار الفيديو الخاص بالطفل علي قرر ان يقابله الأربعاء السابق لتشجيعه، وخلال المقابلة هنأ وزير الاثار الطفل علي كفاحه وشجاعته وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجاني له ولأخيه لزيارة جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر وذلك للتعرف بصورة أعمق علي تراث وآثار بلاده، كما أهداه أيضًا مستنسخ من قناع الملك توت عنخ امون ومجموعة من الكتب الأثرية الخاصة بالأطفال.
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