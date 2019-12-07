22 جهة حكومية وخاصة لدعم الشباب بالخبرة والمال

11 مليار جنيه - 675 مليون دولار- أنفقتها الدولة العام الماضى على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدد مستفيدين بلغ بنهاية 2018 نحو 2.75 مليون مواطن.





وحسب الإحصائيات الرسمية خرجت التمويلات عبر نحو 842 شركة وجمعية أهلية تمتلك 1700 فرع بجميع أنحاء الجمهورية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، حاضنة أعمال «إنجاز مصر» المعنية بربط الشباب بمستشارين ومدربين مؤهلين لتنمية وتطوير مهاراتهم وأسلوب تفكيرهم بما يحقق نموهم اقتصادياً.





تعمل فى أكثر من 100 دولة، ويدعمها ما يتجاوز 470.000 متطوع ومستشار، وتصل خدماتها إلى أكثر من 10 ملايين طالب، ويمكن التواصل معها عن طريق الهاتف 02 25284205، أو عبر عنوانها - 56 طريق مصر حلوان الزراعى/ المعادى/ محافظة القاهرة.





ويدعم البنك المركزى المصرى الحاضنة الحكومية رواد النيل، وتشرف عليها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع وزارة التخطيط، وأكاديمية البحث العلمى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تقدم تمويلاً مالياً وآليات تدريب.





يقع مقرها بجامعة النيل الأهلية بالشيخ زايد، ويمكن الاتصال على رقم 01114156734.





وتتبع FEPS Business Incubator كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ويمكن التواصل بالذهاب إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة، أو الاتصال على رقم 35703769.





وتعمل جمعية نهضة المحروسة من خلال برنامج «حضّانة المشروعات الاجتماعية المبتكرة»، ويمكن التواصل معها من خلال: 17 شارع قصر النيل، داون تاون القاهرة مصر، أو على رقم 0100 033 6238.





وأطلقت مؤسسة مصر الخير برنامج جسر فى 2013 لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتقديم حلول فعالة واقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، ويمكن التواصل معها من خلال 4 شارع الأهرام، ميدان النافورة، المقطم، القاهرة- ٢٨٤٥٢٥٤٩ – ٢٨٤٥٢٣٥.





وتقوم بتمويل NU Tech Space أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى إطار البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» بالتعاون مع جامعة النيل، ويمكن التواصل معها من خلال جامعة النيل - طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى - أبو رواش، الجيزة 01114156734.





أما AUC Venture Lab فتتبع الجامعة الأمريكية، تمنح المشروع تمويلاً تأسيسياً بقيمة 1100 دولار، ويمكن التواصل معها من خلال 74 شارع التسعين - القاهرة الجديدة أو عبر 26153295.





وأسست جمعية كاريتاس- مصر، حاضنة الأعمال كاريتاس مصر منذ عام 1967، وهى إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، ويتم التواصل من خلال: أنور المفتى - خلف جامع رابعة - مرور مدينة نصر أمام محلات الأنوار 034840138.





وتضم حاضنات بنك الابتكار المصرى عدة حاضنات فى محافظات مختلفة، خاصة فى الجامعات الحكومية، وتعمل بتمويل من أكاديمية البحث العلمى، مثل حاضنة تفانين التى تهتم بالموضة والحلى والإكسسوارات، وحاضنة رواق لطلاب هندسة الأزهر فى قنا لدعم الأفكار التكنولوجية المبتكرة بالصعيد.





أما فلك فهو برنامج من برامج مسرعات الأعمال، يركز على تحسين وتطوير نماذج الأعمال والتشغيل والأرباح، ويصل حجم استثماره فى الشركة الواحدة إلى مليون جنيه، ويمكن التواصل من خلال الموقع الإلكترونى، أو المراسلة عبرالايميل [email protected]





FLAT 6 LABS فهو برنامج يرعى ويستثمر فى رواد الأعمال، ويعمل فى القاهرة وجدة وأبو ظبى وبيروت وتونس والبحرين، كانت البداية فى القاهرة عن طريق صوارى فنشرز الجامعة الأمريكية فى 2011.





ويقدم FLAT 6 LABS التمويل الأولى، ويبدأ من 70.000 إلى 100.000 جنيه، مقابل 10% إلى 15% من أسهم الشركة، ويمكن التواصل عبر العنوان: ١ شارع الدكتور محمد صبحى، الدور الثانى، فلات٦، أو على الرقم 202 35685856.





Venture Lab مسرعة أعمال تابعة للجامعة الأمريكية بمصر بالتعاون مع البنك التجارى الدولى، تشرف عليها كلية إدارة الأعمال، ويتم التواصل من خلال: 74 شارع التسعين، القاهرة الجديدة.





مسرع الأعمال TEA أطلقه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، لتعزيز ريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن التواصل على (202) – 35345759.





أما فكرتك شركتك فهي منصة أطلقتها وزارة الاستثمار عام 2013 فيتراوح تمويلها بين 100 و500 ألف جنيه، وذلك مقابل حصة فى الشركة تتراوح بين 4 و8% حسب فكرة المشروع وطبيعته.





ويمكن المشاركة من خلال تعبئة استمارة التقديم على الموقع الإلكترونى للوزارة، أو من خلال التواصل عبر صفحة المبادرة على الفيسبوك «فكرتك شركتك».





وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهو صندوق التنمية سابقًا، ويمتلك 31 مكتبًا إقليميًا لتغطية جميع المحافظات، ويمكن التواصل مع إدارة الصندوق من خلال رقم 02 33364873.





سندة هى شركة خاصة أسسها البنك العربى الإفريقى عام 2014 بالشراكة مع صندوق سند الاستثمارى العالمى، ويبدأ أقل تمويل للمشروعات الصغيرة من 30 ألفاً ويصل إلى 100 ألف جنيه، أما بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر فيبدأ أقل تمويل من 1000 إلى 30 ألف جنيه، ويمكن التواصل عبر الخط الساخن 15143.





وتأسست أمان عام 2018، وتبدأ قيمة التمويل من 40 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه يتم منحها بالتدريج، ويمكن التواصل عبر رقم 19910.





ويتراوح تمويل منظمة تنمية بين 4 آلاف حتى 30 ألف جنيه، كما تمول المشروعات الصغيرة بقيمة تتراوح من 30 حتى 100 ألف جنيه، ويمكن التواصل عبر 2358 5991.





وأطلقت فورى إم إم سى جى مطلع العام الجارى، وتبدأ قيمة التمويل من 5 آلاف وحتى 100 ألف جنيه، بفائدة شهرية تصل إلى 3.6% بدون ضمانات، ويمكن التواصل من خلال رقم الخط الساخن 19016.





وتعمل مؤسسة التضامن التي أنشئت عام 1996، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ولديها 3 أنظمة للتمويل، هي: التمويل الجماعى لحوالى 9 سيدات، وتتراوح مدة التمويل بين 10 و12 شهرًا، على أن يكون السداد كل أسبوعين، وتمويل فردى يصل إلى 50 ألف جنيه، وتتراوح مدة التمويل بين 10 و18 شهرًا، وتمويل المعدات ووسائل النقل، وتصل مدة التمويل إلى 20 شهراً، ويمكن الاتصال من خلال رقم ٣٧٦٢٥١٥٩.



