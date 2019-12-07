رابط "كورة أون لاين" مشاهدة مباراة النجم الساحلي وبلاتينيوم etoile du sahel LIVE FREE بث مباشر يلا شوت رابط ماتش النجم ا

سيخوض نادي النجم الساحلي تونسي مباراة امام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي على أرضية ملعب اندافا فيزيمبابوي اليوم السبت 07 ديسمبر2019.





برسم الجولة الثانية من دورالمجموعات ثماني ضمن دوري ابطال افريقيا.





أنَّ النجم تونسي مطالب بالفوز في مباراة نادي الزيمبابوي من أجل حفاظ على تصدر المجموعة المجموعة.





وجدير بالدكر ان النجم الساحلي التونسي فاز أمام الاهلي المصري بنتيجة هدف مقابل لا شئ في تونس على ملعب الأولمبى بمدينة رادس ، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وهده خساراة تعتبر أول هزيمة للفريق الأحمر تحت قيادة المدرب السويسري منذ توليه القيادة الفنية منذ 3 شهور .







