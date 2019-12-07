مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر REAL Madrid يلا شوت ماتش ريال مدريد yalla shoot extra

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تقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرنجي، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، بتعليق خالد الحدي، مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع، مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر، مباراة ريال مدريد اليوم مباشر hd يلا شوت.





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