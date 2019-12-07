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تعرف علي 5 أسباب قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة الفيزا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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ترصد "الفجر"، ٥ أسباب قد تؤدي إلى ايقاف البنك لبطاقة الفيزا كارد وهي:

1- عدم سداد العميل للحد الأدني  للسداد لمدة شهرين متتاليين.

2- استعمال كامل الحد الأئتماني أو جزء منه في عمليات مشتريات لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام .

3- عمل ايداعات نقدية بمبالغ ضخمة وبصورة متكررة بغرض زيادة الرصيد المتاح للاستخدام.

4- استخدام البطاقة في العمليات المحظورة قانونا بما فيها إبتياع بضائع أو خدمات يجرمها القانون.

5- تاريخ الانتهاء لبطاقة الفيزا
تعرف علي 5 أسباب قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة الفيزا
تعرف علي 5 أسباب قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة الفيزا
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الكلمات المفتاحية

بطاقة الفيزا البنوك اخبار البنوك اخبار الاقتصاد أسباب إيقاف الفيزا أخبار مصر

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