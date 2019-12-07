تعرف علي 5 أسباب قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة الفيزا

ترصد "الفجر"، ٥ أسباب قد تؤدي إلى ايقاف البنك لبطاقة الفيزا كارد وهي:





1- عدم سداد العميل للحد الأدني للسداد لمدة شهرين متتاليين.





2- استعمال كامل الحد الأئتماني أو جزء منه في عمليات مشتريات لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام .





3- عمل ايداعات نقدية بمبالغ ضخمة وبصورة متكررة بغرض زيادة الرصيد المتاح للاستخدام.





4- استخدام البطاقة في العمليات المحظورة قانونا بما فيها إبتياع بضائع أو خدمات يجرمها القانون.



