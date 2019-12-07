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تعرف علي 5 أسباب قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة الفيزا
السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:52 م
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محمد المسلمي
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ترصد "الفجر"، ٥ أسباب قد تؤدي إلى ايقاف البنك لبطاقة الفيزا كارد وهي:
1- عدم سداد العميل للحد الأدني للسداد لمدة شهرين متتاليين.
2- استعمال كامل الحد الأئتماني أو جزء منه في عمليات مشتريات لا تتناسب مع طبيعة الاستخدام .
3- عمل ايداعات نقدية بمبالغ ضخمة وبصورة متكررة بغرض زيادة الرصيد المتاح للاستخدام.
4- استخدام البطاقة في العمليات المحظورة قانونا بما فيها إبتياع بضائع أو خدمات يجرمها القانون.
5- تاريخ الانتهاء لبطاقة الفيزا
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