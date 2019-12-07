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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول بث مباشر REAL Madrid live match يلا شوت ماتش ريال مدريد الهدف الأول plus

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:48 م
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بوابة الفجر
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الأن مشاهدة مباراة ريال مدريد يستعد نادي ريال مدريد الإسباني KORA LIVE لمواجهة نظيره نادي إسبانيول اليوم السبت 7 ديسبمر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر KPRA GOAL من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الإسباني وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد KORA ONLINE ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية YALLA SHOOT على ملعب سانتياجو برنابيو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

وستذاع مباراة نادي ريال مدريد KORA STAR لمواجهة نظيره نادي إسبانيول اليوم في بطولة الدوري الإسباني على قناة "بي إن سبورتس 3" بتعليق خالد الحدي.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول بالدوري الاسباني

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم و في بطولة الدوري الإسباني الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي إسبانيول اليوم و في بطولة الدوري الإسباني الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإسباني الممتاز

ويتواجد نادي ريال مدريد KORA STAR في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.

بينما يتواجد نادي إسبانيول YALLA SHOOT في المركز التاسع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.
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