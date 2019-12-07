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تقديم 89199 طلب بعوائد 30 مليون جنيه.. أخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2019
السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:46 م
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اخبار قانون التصالح في مواد البناء 2019
تسير الحكومة خلال الفترة الحالية على خطى ثابتة في تنفيذ وتطبيق إجراءات قانون التصالح في مواد البناء، وقطعت في ذلك شوط كبير من الانجازات على مستوى محافظات الجمهورية، قام بمتابعتها مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونستعرض في ما يلي اخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 وأخر ما توصلت إليه الحكومية في هذا الشان بالتعاون مع المحافظين.
عوائد قانون التصالح في مخالفات البناء 2019
أعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أن المبلغ الذي تم تحصيله جراء تفعيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء بلغ 30 مليون جنيه من خلال 89199 حالة تقدمت لطلب تطبيق اجراءات التصالح في مخالفات البناء في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
اجراءت مجلس المحافظين لتسهيل عملية التصالح
اوصى المجلس مرارًا على تسهيل اجرات التقديم بطلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال قبول الطلبات وعدم التشدد والمغالاه في الطلبات الخاصة بتفعيل التصالح واعطاء الفرصة للمواطنين لتقدبم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة لتفعيل القانون.
اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2019
وبذلك يحرص القانون على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في التقدم بطلبات لتقنين اوضاعهم وتفعيل اجرات التصالح في مخالفات البناء في اطار خطة الدولة للقضاء على العمران العشوائي والمبالني المخالفة، كما انه يراعي كافة فئات المجتمع ومنها غير القادرة الجادة فى تقنين وضع اليد، من خلال تقسيط قيمة المخالفة على دفعات وعلى عدة سنوات.
وناقشت لجنة الاسكان بمحلس النواب عددا من التعديلات على القانون، وذلك بعد الاستماع لعدد من الملاحظات بعد البدء فى تطبيق القانون على أرض الواقع، ووجود عدد من الملاحظات بشأن عمل اللجان فى القرى المختصة بتلقى طلبات تقنين وضع اليد تمهيدا للبت فيها وتحديد قيمة التصالح وفقا لما نص عليه القانون.
تقنين أراضي المحافظات
أما عن تقنين موقف الاراضي الواقعة بالمحافظات وفقا للقانون فقد أعلن مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولى ئريس مجلس الوزراء ان هناك ما يقرب من 63% من الطلبات التى تم التقدبم بها لتقنين الاوضاع جادة وتم اجراء نحو 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%.
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