تقديم 89199 طلب بعوائد 30 مليون جنيه.. أخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2019

اخبار قانون التصالح في مواد البناء 2019





تسير الحكومة خلال الفترة الحالية على خطى ثابتة في تنفيذ وتطبيق إجراءات قانون التصالح في مواد البناء، وقطعت في ذلك شوط كبير من الانجازات على مستوى محافظات الجمهورية، قام بمتابعتها مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ونستعرض في ما يلي اخر اخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 وأخر ما توصلت إليه الحكومية في هذا الشان بالتعاون مع المحافظين.





عوائد قانون التصالح في مخالفات البناء 2019

أعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية أن المبلغ الذي تم تحصيله جراء تفعيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء بلغ 30 مليون جنيه من خلال 89199 حالة تقدمت لطلب تطبيق اجراءات التصالح في مخالفات البناء في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.





اجراءت مجلس المحافظين لتسهيل عملية التصالح

اوصى المجلس مرارًا على تسهيل اجرات التقديم بطلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال قبول الطلبات وعدم التشدد والمغالاه في الطلبات الخاصة بتفعيل التصالح واعطاء الفرصة للمواطنين لتقدبم طلباتهم قبل انتهاء المدة المحددة لتفعيل القانون.



