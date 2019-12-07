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بشرى للمتقاعدين.. تطبيق قانون المعاشات الجديد تعرف على التفاصيل

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:51 م
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أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
هدى عبدالرازق
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قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والخزانة العامة نشأت نتيجة الزيادات السنوية التي كانت تتحملها الخزانة العامة، وكانت لا تسددها، فتقوم هيئة التأمين بتسديدها.

وأشار "سعودي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنه أصبح هناك مديونية على الخزانة نتيجة الزيادات السنوية ختى وصلت قيمة تلك الزيادة إلى 640 مليار جنيه، لافتا إلى أن قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات تضمن آلية لفك هذا التشابك المالي.

وأوضح أن عدد أصحاب المعاشات يبلغ 9،8 مليون مستحق بجانب المؤمن عليهم والذين مازالوا يعملون، منوها بأن تلك الآلية تضمن تطبيق الزيادة السنوية على أصحاب المعاشات، بحيث لن ننتظر قدرة الدولة المالية لتطبيق الزيادة، حيث أنهم يعملون على الحفاظ على قيمة المعاش في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم.
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