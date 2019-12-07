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شروط ياسمين صبري فى "فرصة ثانية"
السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:42 م
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العدد الورقي - عبدالله الصاوي
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بدأت الفنانة ياسمين صبري التحضير لمسلسلها الجديد المقرر أن تنافس به فى المارثون الرمضانى المقبل، وهو العمل الذى يحمل عنوان «فرصة ثانية».
وعلمنا أنها على اقتناع بأن تجربتها الأولى فى مسلسل «حكايتى»، التى نافست به فى المارثون الرمضانى الماضى كانت بها بعض الإخفاقات والعيوب، وأخبرت المقربين منها أنه كانت هناك بعض المشكلات فى الفويس أوفر، أو صوت الذى قدمته بصوتها على بعض المشاهد أثناء حكيها للأحداث، إضافة إلى رؤيتها فى أن مكياجها، وبعض الأمور الأخرى، وبررت أن السبب هو السرعة فى التنفيذ، وعدم انتهاء مؤلف العمل من كتابته قبل بدء تنفيذه، وقررت ألا تتعاون مع فريق عمل مسلسل «حكايتى»، سواء من التأليف أو الإخراج أو حتى الفنانين الذين شاركوها بطولة المسلسل، وبالفعل تتعاون ياسمين فى مسلسلها الجديد «فرصة ثانية» مع محمد سيد بشير، الذى قدم لها فكرة العمل، ويقوم بكتابتها المؤلف مصطفى جمال هاشم، ويخرجه مرقس عادل، ويشاركها بطولة المسلسل الفنان الشاب أحمد مجدى.
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