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حجز مسدس من صنع ألماني بحوزة تونسي في مطار قرطاج

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:34 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمكنّ أعوان فرقة تفتيش المسافرين بمطار تونس قرطاج، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 06 ديسمبر 2019، من إحباط محاولة تهريب مسدّس صوتي من صنع ألماني، و98 إطلاقة عيار 06 مم ومرود تنظيف وأصفاد حديدية.

وقد تمّ ضبطها بعد إخضاع مسافر تونسي مقيم بالخارج قادم من باريس إلى التفتيش البدني الدقيق، حيث تمّ العثور عليها مخفية في كيس بلاستيكي داخل تبّانه.

وبالتحقيق مع المشتبه به، صرّح أنه أخفى هذه القطع في مرحلة أولى داخل حذاء رياضي في حقيبة أمتعته وبوصوله إلى منطقة التفتيش الديواني، لاحظ تشديد إجراءات المراقبة فتراجع إلى دورات المياه وقام بإخفاء المسدّس وتوابعه تحت طيات ملابسه الداخليّة، إلاّ أنّ أعوان الديوانة تمكنوا من رصده و تتبعه و كشف مخطّطه.

وتمّ بإذن من النيابة العمومية، توجيه المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية لاستكمال التحقيقات.
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