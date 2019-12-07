تعرف على خدمة تمويل مشروعات لخريجي الجامعات من بنك ناصر الاجتماعي

إسهاما من بنك ناصر الاجتماعي، في حل مشكلة البطالة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

الفئات المستحقة:





شباب الخريجين من الجامعات.



_ الشروط:



تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو المعاش أو وريث معاش أو موظف قطاع خاص أو تقديم وديعة لا تقل قيمتها عن قيمة التمويل تجمد مدة القرض.



_ اجراءات الحصول على الخدمه:-



-صورة البطاقة للمتدرب والضامن "سارية".



-خطاب ترشيح من المعهد القومى للإتصالات يفيد إسم المتدرب ورقمه القومى وقيمة التدريب وإسم الدوره المرشح لها المستفيد ومدة التدريب وإسم الشركة المقدمة للتدريب.



استيفاء مستندات الضمان.





-إيصال مرا فق حديث بأسم المتدرب أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى والضامن.

أطلق بنك ناصر الاجتماعي، مشروع تمويل برامج تدريب الشباب خريجي الجامعات بمنح تمويل بدون عائد، وتحدد قيمته وفقا لبرنامج التدريب الذي تحدده إحدى الشركات المتعاقدة مع البنك، يسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، على أن يستحق القسط الأول من القرض في الشهر التالي لتشغيل المتدرب.ويأتي ذلك