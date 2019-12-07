"الستات" أبطال حكايات وقصص المهرجان

شهد مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41 عرض عدد من الأفلام التى ناقشت معاناة المرأة فى مختلف المجتمعات والطبقات على حد سواء ولعل أبرزها كان الفيلم السعودى «سيدة البحر» للمخرجة شهد الأمين، وفيلم «حوا، مريم، عايشة» الأفغانى للمخرجة صحرا كاريمى وأخيرا الفيلم الأوروبى «الإله موجود واسمها بترونيا» لمخرجته تيونا ستروجار مايتفسكا.





استطاعت السعودية شهد الأمين أن تعيد للسينما السعودية الأضواء بعرض فيلمها فى العديد من المهرجانات منها أيام قرطاج السينمائية، وفينيسيا، وناقشت من خلاله معاناة المرأة فى المجتمعات الذكورية ويحكى الفيلم أسطورة عن فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تقرر اختيار مصيرها بنفسها فتتحدى أسرتها وتثور على تقاليد قريتها الظالمة، التى تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش فى المياه المجاورة، وتجبرهم على الإقلاع عن تقديم الفتيات كقرابين لسيدة البحر أمام أهل القرية بأكملها.





أما الفيلم الأفغانى «حوا، مريم، عايشة» قدم لنا 3 قصص لثلاث سيدات من شرائح اجتماعية وعمرية مختلفة ومزجت المخرجة بين أحداثه معتمدة على معاناة المرأة من الرجل فناقش العمل ثلاث قصص منفصلة فى مضمون الفيلم لثلاث سيدات أفغانيات هن «حوا»، و«مريم» و«عايشة»، تفرقهن الظروف الاجتماعية، وتجمعهن مأساتهن فى عيادة طبيبة أمراض النساء وحمل لا يراد له الاكتمال.



