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ما لا تعرفه عن المساعدات والإعانات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:37 م
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بوابة الفجر
آيات عامر
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يقدم بنك ناصر الاجتماعي، مساعدات للأسر الأكثر احتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات).

ويأتي ذلك في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ولتحقيق العدل والمساواة وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ووفقا للدور الذي يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لتحقيق الخير للمواطنين.

الفئات المستحقة:

أسرة المريض.

الأسرة التي تعولها امرأة " الأرملة - المطلقة – -أسرة المسجون– مهجورة العائل ".

الأيتام.

أسرة المعاق.

الأسرة التي لديها فرد يحتاج إلى إجراء العمليات الجراحية الكبرى.
 
الأسرة التي لديها طالب جامعي (وغير قادر على سداد المصروفات الدراسية الجامعية، ومشروعات التخرج النهائية).

الأسر التي تعرضت للحوادث والنكبات.

الحاصل على شهادة محو الامية أو أنهى التعليم الجامعي أو التعليم فوق المتوسط.

الأسرة التي لديها أبناء حديثي الولادة (الأطفال المبتسرين).

الأسرة التي في حاجة ملحة لتوصيل مياة الشرب نقية بمنزلها.

_ الشروط:

أن تكون الأسرة في حالة عوز وغير قادرة على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي والمستندات المؤيدة للحالة مثل:

- أحد أفراد الأسرة مريض بأمراض مزمنة أو مستعصية أو يحتاج إلى شراء أدوية باهظة التكاليف.

- الأسرة التي تعولها امرأة.

- الأرملة الذي توفى زوجها، وتعول اولادها او نفسها.

- المطلقة الذي طلقها زوجها، ولم تتزوج، وتعول اولادها او نفسها.

- أسرة المسجون التي سجن عائلها مدة لا تقل عن ستة شهور.

- مهجورة العائل الزوجة التي هجرها زوجها " ولا تعلم محل اقامته " وتعول اولادها او نفسها

الأيتام: الذي توفي والديهم او والدهم، وتزوجت الام.

- الأسرة التي احد افرادها معاق سواء حركيا او ذهنيا او بصرية او سمعية.

- أن يكون احد افراد الاسرة يحتاج الى اجراء عملية جراحية كبرى أو جلسات.

- سداد المصروفات الدراسية الجامعية ومصروفات مشروعات التخرج النهائية لابناء الأسر الغير قادرين ماديًا والناجحين بانتظام بالمعاهد والجامعات الحكومية " والا يزيد سن الخريج عن 26 سنة "، والذين لا يستطيعون الحصول على شهاده التخرج الا بعد سداد هذه المصروفات ".

- الأسر التي تمر بظروف طارئة، وخارجة عن إرادتها نتيجة لتعرض أحد افرادها إلى كوارث، أو نكبات مثل (الحرائق- الزلازل– الحوادث....) مما يسبب خسائر في الممتلكات.

- أحد افراد الاسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، واتم دراستة، وحصل على شهادة جامعية او مؤهل فوق متوسط، وبناء على الكشوفات المجمعة الواردة من هيئه محو الأمية.

- أن يكون لدى الاسرة طفل حديث الولادة، وحالتة الصحية في حاجة ملحة لوضعه في الحضانة ( الأطفال المبتسرين).

- أن تكون الاسرة الفقيرة التي ترغب في توصيل المياة تقيم في منطقة بها شبكة مياة عمومية، وتحتاج الى توصيلها فقط إل المنزل ( وصلة منزلية ).

_ إجراءات الحصول على الخدمة:

يتقدم العميل إلى الفرع التابع لمحل سكنه وذلك لتقديم المستندات الاساسية ومنها:

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامتة صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الاطلاع على الأصل.

- أصل نموذج البحث الاجتماعي المعد من البنك معتمد ومختوم من التضامن الاجتماعي.

- أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى موضح به الحالة المرضية.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- بيان بمفردات المرتب، أو خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية،أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ( قطاع عام وخاص ).

_ مستندات دالة على الحالة ومنها:

الأيتام شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب، وزواج الأم.

المطلقة قسيمة الطلاق.

الأرملة شهادة وفاة الزوج.

أسرة مهجورة العائلنموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الاسرة مدة لا تقل عن ست شهور.
أسرة المسجونخطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

المريض أو العاجز أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض او العجز.،او اصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع او الكبد او الكلى او النخاع او....، ومرفق به تقرير اللجنة الثلاثية بالتامين الصحي أوتقرير المجالس الطبية المتخصصة، واذا كان المريض اعزب يقيم بمفرده يتم ارفاق شهادة وفاة الابوين.

الطالب الجامعي بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب او الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.

محو الأمية شهادة محو الأمية – شهادة التخرج من الجامعة او المعهد وبناء على الكشوفات المجمعة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.

الأطفال المبتسرين شهادة ميلاد الطفل - تقرير طبي من المستشفى بحالته الصحية ومدة أقامه الطفل بالحضانة.

الأسر التي ترغب في توصيل مياه الشرب - عقد الايجار قانون قديم او الملكية للوحدة السكنية - مقايسة من شركة المياه.

الحوادث والنكبات محضر الشرطة، تقرير المعاينة من النيابة.
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