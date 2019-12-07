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فرمان كارتيرون يصدم نجوم الزمالك

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:34 م
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كارتيرون
كارتيرون
هاني عصام
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قررت إدارة نادي الزمالك غلق الباب بشكل نهائي على رحيل أي لاعب بالفريق خلال الفترة المقبلة بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء قرار المدرب الفرنسي بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق وعدم التفريط فيه للحاجة لكل اللاعبين وعدم تواجد سوى مقعد واحد فقط في استبدال يناير

وفي الوقت ذاته لا يتواجد سوى مقعد واحد فقط في قائمة الفريق الشتوية وعدم التمكن من التعاقد مع عدد أكبر وهو ما يهدد رحيل أي لاعب لصعوبة توافر البديل.

وتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفًا ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من مشوار البطولة الافريقية.

وجاء قرار مدرب الزمالك الجديد للحفاظ على القوام الأساسي لكل اللاعبين وعدم إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة بسبب عدم تواجد سوى مقعد واحد فقط بميركاتو الشتاء بعد استخدام 4 أوراق استبدال مع بداية الموسم الكروي الجديد.

ويعقد مسئولو الزمالك مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد لتقديم كارتيرون لوسائل الإعلام بسبب ضيق الوقت بعد توليه المسئولية بصورة سريعة خلال مواجهة الشرقية بكأس مصر إلى جانب لقاء أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت والذي يعتبر في غاية الصعوبة.

قائمة الزمالك

محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع 

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.

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