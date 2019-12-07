تحرير أمريكي - صيني من إيران في تبادل للأسرى

قال الرئيس دونالد ترامب ومسؤول إيراني اليوم السبت، إنه تم إطلاق سراح صيني أمريكي محتجز في إيران لمدة ثلاث سنوات بتهمة التجسس، وأطلقت واشنطن سراح إيراني مسجون.



وتم تبادل الأسرى في وقت كانت فيه العلاقات المتوترة بشكل خاص بين الطرفين منذ زمن طويل.



وقال ترامب، إن الصينية الأمريكية شيوي وانغ كانت عائدة إلى الولايات المتحدة.



وأضاف مسؤول إيراني، أن مسعود سليماني قد أطلق سراحه من الولايات المتحدة.



وفي بيان أصدره البيت الأبيض، لم يشر ترامب إلى إطلاق سراح سليماني، لكنه شكر الحكومة السويسرية على مساعدتها في التفاوض على إطلاق سراح وانغ.



وقال: "إن إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين أمر ذو أهمية حيوية لإدارتي، وسنواصل العمل بجد لإعادة جميع مواطنينا المحتجزين بصورة غير مشروعة إلى الخارج".



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق إن تبادل الأسرى وشيك.



وأضاف "سعيد أن البروفيسور مسعود سليماني والسيد شيويه وانغ سينضمان إلى أسرهم قريبًا، شكرًا جزيلًا لجميع المشاركين، لا سيما الحكومة السويسرية.



كما مثلت سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران، حيث قطعت واشنطن وطهران العلاقات الدبلوماسية بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران.



وقالت هوا تشو، زوجة وانغ "عائلتنا كاملة مرة أخرى.



وقالت في بيان "لقد انتظرنا أنا وابننا شوفان ثلاث سنوات طويلة لهذا اليوم ومن الصعب التعبير بكلمات عن مدى سعادتنا لم شمل العائله.



وأضافت "نحن ممتنون لكل من ساعد في تحقيق ذلك."



وكان وانغ، وهو مواطن أمريكي وطالب دراسات عليا بجامعة برينستون، يقوم بأبحاث أطروحة في إيران في عام 2016 عندما تم اعتقاله واتهامه من قبل إيران "بالتجسس تحت غطاء البحث"، وهو ادعاء تنفيه أسرته والجامعة.



وقد أُدين فيما بعد بتهمة التجسس وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات في عام 2017.



وتم اعتقال سليماني، خبير الخلايا الجذعية، في مطار شيكاغو في أكتوبر 2018 بزعم محاولته تصدير مواد بيولوجية إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.



وقد طالبت واشنطن إيران بالإفراج عن الأمريكيين الذين تحتجزهم، بمن فيهم الأب والابن سياماك وباكير نمازي. مايكل وايت، وهو من قدامى المحاربين في البحرية، سجن في العام الماضي، وروبرت ليفينسون، عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي مفقود منذ عام 2007.



وهناك عشرات الإيرانيين محتجزون في السجون الأمريكية، والكثير منهم بسبب كسر العقوبات.



وتصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ سحب ترامب العام الماضي واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وست قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات التي أعاقت اقتصاد طهران.



وفي المقابل، قلصت إيران تدريجيًا التزاماتها بالاتفاقية.

