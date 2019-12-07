براتب 4000 جنيه.. "القوى العاملة" تطرح فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر العديد من فرص العمل بإحدى المصانع الخاصة لتصنيع الزجاج، بالتجمع الثالث، وذلك براتب يصل إلى 4000 جنيه.



وتضمنت الوظائف المطلوبة، عدد 200 عامل فني، يجيدون القراءة والكتابة، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ35 عام، وذلك براتب 2500 جنيه.



ويحتاج المصنع إلى 2 فني كهربائي كنترول، مؤهل متوسط صناعي، خبر لا تقل عن 3 سنوات، وأن لا يتعدى عمرهم عن الـ40 عام، وذلك براتب 4000 جنيه.



ومن المزايا التي يقدمها المصنع، تأمين صحي واجتماعي، بالإضافة إلى توفير مواصلات ووجبات، وحدد المصنع أماكن العمل من التجمع الخامس.



ولكل من يرغب في الحصول على وظيفة يتواصل مع مدير الموارد البشرية.

