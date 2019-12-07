مقتل 8 أشخاص بينهم ضابط بهجوم استهدف حافلة في كينيا

قتل 8 أشخاص بينهم ضباط بهجوم استهدف حافلة في مقاطعة واجير شمال شرق كينيا، حسبما ذكرت رئاسة الجمهورية الكينية.

واتهمت الرئاسة الكينية، في بيان صحفي اليوم السبت، حركة الشباب بتنفيذ العملية.

وقالت الرئاسية الكينية، في البيان: "الرئيس أحيط علما الليلة الماضية بالهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحو حركة الشباب على حافلة في مقاطعة واجير، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم ضباط بشكل وحشي".

وأكد الرئيس الكيني، أن "قوات الأمن تطارد القتلة" وأن "الحكومة لن تتراجع عن حملتها الشرسة ضد العناصر الإجرامية، بما في ذلك العناصر الإرهابية".

وبحسب وسائل إعلام، تبنت "حركة الشباب" المتشددة التي تنشط في الصومال بشكل أساسي الهجوم.

واستهدفت الحركة كينيا عدة مرات سابقا، خاصة بعدما أرسلت الأخيرة قوات لمقاتلة مسلحي الحركة في الصومال عام 2011.