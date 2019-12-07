Advertisements
شعبة المواد الغذائية توضح أسباب انخفاض أسعار بعض السلع الفترة الماضية (فيديو)
السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:53 م
Advertisements
رقية جمال
Advertisements
قال أحمد عتابي، المتحدث باسم شعبة المواد الزراعية، إن زيارة المعروض أكثر من الطلب يساهم في خفض الأسعار.
وأوضح "عتابي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن هناك مبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة كلنا واحد، ومبادرة من الغرف التجارية لتخفيض الأسعار وخدمة المواطن، مشيرًا إلى ان ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية كان له تأثير سلبي على أسعار السلع؛ نظرًا لوجود عدد كبير من السلع مستوردة.
ونوه المتحدث باسم شعبة المواد الزراعية، بأن المصانع المصرية أصبحت تنتج منتجات قادرة على منافسة السلع المستوردة، مما ساهم في تقيل الاستيراد وزيادة الصادرات، إلى جانب أن كثرة الأراضي الزراعية أحدثت وفرة في السلع الزراعية، وهذه أهم أسباب تراجع أسعار السلع في الأسواق المصرية.
Advertisements