شعبة المواد الغذائية توضح أسباب انخفاض أسعار بعض السلع الفترة الماضية (فيديو)

قال أحمد عتابي، المتحدث باسم شعبة المواد الزراعية، إن زيارة المعروض أكثر من الطلب يساهم في خفض الأسعار.





وأوضح "عتابي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن هناك مبادرات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة كلنا واحد، ومبادرة من الغرف التجارية لتخفيض الأسعار وخدمة المواطن، مشيرًا إلى ان ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية كان له تأثير سلبي على أسعار السلع؛ نظرًا لوجود عدد كبير من السلع مستوردة.



