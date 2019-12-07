الدوري الإيطالي.. جدول مباريات اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة





ننشر لكم جدول مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة، حيث يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لخوض مباراة قوية مع نظيره لاتسيو في الدوري الإيطالي اليوم، وفي السطور التالية سنكشف عن القنوات الناقلة للمباريات.





مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة





أتلانتا ضد هيلاس فيرونا الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORT HD 4





أودينيزى ضد نابولى في تمام الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4





لاتسيو ضد يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4



