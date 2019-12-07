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الدوري الإيطالي.. جدول مباريات اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:39 م
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بوابة الفجر
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الدوري الإيطالي.. جدول مباريات اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة

ننشر لكم جدول مباريات الدوري الإيطالي  اليوم السبت 7/12/2019 والقنوات الناقلة، حيث يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لخوض مباراة قوية مع نظيره لاتسيو في الدوري الإيطالي اليوم، وفي السطور التالية سنكشف عن القنوات الناقلة للمباريات. 

مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة

أتلانتا ضد هيلاس فيرونا الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORT HD 4

أودينيزى ضد نابولى في تمام الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4

لاتسيو ضد يوفنتوس 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4

ويتصدر فريق إنتر ميلان، الدوري الإيطالي، ويحصل يوفنتوس على رصيد 36 نقطة، كما يستضيف لاتسيو نادي يوفنتوس، اليوم السبت 7/12/2019، على ملعب "الأوليمبيكو".
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