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فريدة الشوباشي: جماعة الإخوان تعمل وفق أجندة محددة لتشويه مصر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:47 م
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الشوبابي
الشوبابي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن ما تنشره وتذيعه قنوات الإخوان عن معدلات الانتحار في مصر ما هو إلا أكذوبة تضاف إلى أكاذيبهم، حيث أنهم يطلقون شائعات بطريقة وقحة، وبجاحة منقطعة النظير.

وأشارت "فريدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن قنوات الإخوان لم تعرض خبرا واحدا صحيحا، مضيفة: "الإخوان مصابون بلوسة وسعار بعد فشل مشروع تفتيت مصر"، لافتا إلى أن رئيس تركيا يعاني من لوسة بسبب مصر.

وأضاف أن جماعة الإخوان تعمل وفق أجندة محددة لتشوية مصر ونشر الأكاذيب عنها، وتستخدم قنواتها لتحقيق هذا الغرض، معتبرة أن هناك قوى كبرى تقف وراء مشروع تفتيت الدول لتسيطر هى على العالم.

وأكدت أن الانتحار يخص كل حالة وظروفها، وما يثار على أن مصر أعلى دول في معدلات الانتحار كذب، والحل معهم هو التجاهل.
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