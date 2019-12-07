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ترامب يؤكد الإفراج عن أمريكي كان معتقلا في إيران

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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ترامب
ترامب
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الإفراج عن أمريكي كان معتقلا في إيران، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وأعلنت السلطات الإيرانية، أنها ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.

 

وفي تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي جواد ظريف، قال فيها: "سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني والسيد شي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا".

 

​وأضاف: "نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية".

 

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