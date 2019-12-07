قبل انطلاقته القارية مع الزمالك.. ماذا قد كارتيرون في أبطال إفريقيا؟

يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد فريق أول أغسطس الأنجولي مساء اليوم السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 -2020.

ويسعي فريق الزمالك لتحقيق الفوز على فريق أول أغسطس في مباراة اليوم، وحصد الـ3 نقاط، وذلك لتعويض إخفاق الفريق بالجولة الإفتتاحية لدور المجموعات الإفريقي بعد خسارته أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، وتذيله ترتيب المجموعة الأولي بالبطولة القارية.





ويقود الزمالك في مباراة اليوم ضد أول أغسطس الأنجولي جهاز فني جديد بقيادة الفرنسي "باتريس كارتيرون" صاحب الخبرات التدريبية الكبيرة بالقارة السمراء، والذي تولي القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفًا للمدرب الصربي "ميتشو" والذي تمت إقالته بعد خسارة الزمالك أمام فريق مازيمبي بالجولة الأولي في دور المجموعات.





ماذا قدم باتريس كارتيرون في دوري أبطال إفريقيا قبل إنطلاقته مع الزمالك؟





باتريس كارتيرون سبق وشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا عدة مرات سابقة برفقة أندية (الأهلي المصري – الرجاء المغربي – مازيمبي الكونغولي)، ويمتلك أرقام ونجاحات جيدة خلال مشاركاته السابقة بالبطولة القارية.





وخاض "كارتيرون" 38 مباراة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حقق الفوز في 22 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 61 هدفًا، واستقبلت شباكه 29 هدفًا، وحقق لقب البطولة مرة وحيدة مع فريق مازيمبي الكونغولي، بينما حصل على "وصافة" البطولة مع النادي الأهلي





1- مازيمبي الكونغولي:





قاد "كارتيرون" فريق مازيمبي في نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأولي كانت موسم 2013 – 2014، ولعب 12 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 15 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وودع منافسات البطولة من الدور نصف النهائي علي يد وفاق سطيف الجزائري.





أما المشاركة الثانية للمدرب الفرنسي في دوري أبطال إفريقيا مع مازيمبي الكونغولي كانت في موسم 2014 – 2015، ولعب 14 مباراة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وحصد لقب البطولة علي حساب اتحاد العاصمة الجزائري، وتأهل للمشاركة في مونديال الأندية لكنه حصل علي المركز السادس.





2- الأهلي:





قاد المدرب الفرنسي فريق الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2018، وخاض 10 مباريات، فاز في 7 مباريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وقاد الفريق للمباراة النهائية، لكنه خسر اللقب أمام فريق الترجي التونسي بعدما فاز بالقاهرة 3-1، وخسر في تونس 3-0.





3- الرجاء المغربي:





خاض باتريس كارتيرون مباراتين فقط مع الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الحالية للبطولة، حيث فاز في مباراة وتعادل في الأخري، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، ولكنه رحل عن تدريب الفريق قبل استكمال مشواره بالبطولة.





ماذا يفعل "كارتيرون" في ضربة البداية الإفريقية مع الأندية السابقة؟





يسعي دائمًا أي مدرب جديد لتحقيق الفوز في "ضربة البداية" في كل بطولة يخوضها مع الفريق الذي يتولي قيادته، وهذا ما يسعي إليه الفرنسي "كارتيرون" في مباراته الأولي مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا اليوم.





وحقق "كارتيرون" الفوز "مرتين" في مباراته الإفريقية الأولي خلال تجاربه السابقة، وذلك مع الأهلي عام 2018 وفاز على تاونشيب البتسواني 3-0، ومع الرجاء المغربي بالنسخة الحالية على حساب النصر الليبي 3-1، أما مع مازيمبي تعادل في "ضربة البداية" مع استريس الكاميروني 1-1 عام 2014.



