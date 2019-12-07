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bein sport مشاهدة مباراة تشيلسي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي كورة أون لاين
السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:30 م
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الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة تشيلسى وإيفرتون بث مباشر في
الدوري الإنجليزي كورة أون لاين على ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الأسبوع رقم 16
من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
bein sport مشاهدة
مباراة تشيلسى وإيفرتون
ويقام هذا اللقاء في الساعة الثانية والنصف
ظهرًا حيث يقع تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة بينما إيفرتون المركز الثامن
عشر برصيد 14 نقطة.
bein sport مشاهدة
مباراة تشيلسى وإيفرتون حيث في ظل أمال البلوز في خطف مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل
بث مباشر مباراة تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
وفاز تشيلسي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف
واحد في بينما خسر إيفرتون على يد غريمه ليفربول بنتيجة 5-2.
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