على متنها 24 صيادا.. جنوح مركب صيد شمال الغردقة



وقال المهندس حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، إن الجمعية تلقت بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بشحوط سفينة صيد بمنطقة الجمشة شمال مدينة الغردقة.



وأضاف "الطيب"، في تصريحات إلى "الفجر"، أن سفينة الصيد قادمة من جنوب البحر الأحمر، "حلايب وشلاتين"، تحديدًا منطقة الزبرجل، وكانت في طريقها إلى السويس.



وتابع رئيس جمعية الإنقاذ البحري، أن السفينة على متنها 24 بحارا وصيادا وتعمل بنظام الجر، موضحًا تم جنوح السفينة في منطقة رملية، تم إبلاغ الجهات المعنية وتحرك لنش جمعية الإنقاذ البحري.

تلقت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، بلاغا بجنوح سفينة صيد على متنها 24 بحارا وصيادا، بمنطقة الجمشة شمال مدينة الغردقة.